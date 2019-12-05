Суды Петербурга вновь эвакуируют

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Волна эвакуаций судов в Петербурге из-за анонимных сообщений с угрозами взрыва продолжилась четверг. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд эвакуируется. Куйбышевский районный суд эвакуируется. Смольнинский, Октябрьский районные суды эвакуируются", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

С утра также были "заминированы" Петродворцовый и Невский районный суды. Их оперативно проверили, опасных предметов и вещество обнаружено не было.

Письма с угрозами начали приходить на прошлой неделе. Так, в Санкт-Петербургский городской суд по электронной почте поступило сообщение о минировании, автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткоинах. В сообщении также отмечалось, что этот долг должен вернуть некий Константин Малофеев. Аналогичные письма поступили в другие суды города, начиная от районных, заканчивая военными. Все угрозы оказались ложными.