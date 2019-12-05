{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суды Петербурга вновь эвакуируют

Письма с угрозами начали поступать на прошлой неделе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Волна эвакуаций судов в Петербурге из-за анонимных сообщений с угрозами взрыва продолжилась четверг. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд эвакуируется. Куйбышевский районный суд эвакуируется. Смольнинский, Октябрьский районные суды эвакуируются", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

С утра также были "заминированы" Петродворцовый и Невский районный суды. Их оперативно проверили, опасных предметов и вещество обнаружено не было.

Письма с угрозами начали приходить на прошлой неделе. Так, в Санкт-Петербургский городской суд по электронной почте поступило сообщение о минировании, автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткоинах. В сообщении также отмечалось, что этот долг должен вернуть некий Константин Малофеев. Аналогичные письма поступили в другие суды города, начиная от районных, заканчивая военными. Все угрозы оказались ложными.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Суд в Москве вернул на доследование дело двух пожарных, обвиняемых в гибели восьми коллег
Прокурор и родственники погибших были против возврата дела на доследование
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС