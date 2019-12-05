{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сотрудника МВД задержали в Москве по подозрению в должностном преступлении

После задержания он пытался скрыться

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудник центрального аппарата МВД РФ задержан в Москве по подозрению в должностном преступлении. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня утром в Москве задержан сотрудник центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ. Он подозревается в должностном преступлении. После задержания он сбежал, но позже снова был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-центре МВД и пресс-службе ГУ МВД по Москве не смогли пока ТАСС прокомментировать данную информацию.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Сочи три торговца кокаином получили сроки до 15 лет
Злоумышленники реализовывали наркотики в сигаретных пачках
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС