Сотрудника МВД задержали в Москве по подозрению в должностном преступлении

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудник центрального аппарата МВД РФ задержан в Москве по подозрению в должностном преступлении. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня утром в Москве задержан сотрудник центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ. Он подозревается в должностном преступлении. После задержания он сбежал, но позже снова был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-центре МВД и пресс-службе ГУ МВД по Москве не смогли пока ТАСС прокомментировать данную информацию.