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Бывшего учителя в Кировской области осудили на 1,5 года условно за истязания учеников

Мужчина избивал двух 13-летних учеников за опоздания на уроки или нахождение в классе на перемене

ТАСС, 5 декабря. Бывшего учителя труда одной из школ города Кирово-Чепецка признали виновным в истязании двух школьников и назначили 1,5 года колонии условно с испытательным сроком на 1,5 года, сообщается в четверг на сайте СУ СК РФ по Кировской области.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему учителю одной из школ города. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание в отношении двух лиц, в отношении заведомо несовершеннолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в иной зависимости от виновного"). Суд назначил ему наказание в виде 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев", - говорится в сообщении.

В ходе расследования установлено, что с 2018 года по апрель 2019 года обвиняемый - учитель труда - из-за личной неприязни наносил побои указкой, металлическим прутом и шлангом двум 13-летним ученикам в присутствии других школьников. Подростки пояснили, что причинами такого поведения становились их опоздания на уроки или нахождение в момент перемены в классе.

Решением суда мужчине также запретили заниматься педагогической деятельностью два года.

Теги
РоссияКировская область
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