В Петербурге бывшего сотрудника милиции обвинили в убийстве студентки в 2004 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Бывший сотрудник милиции обвиняется в убийстве 18-летней девушки в Петербурге в 2004 году. Об этом журналистам сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"Следователями проводится систематическая работа по раскрытию преступлений прошлых лет. Так, по уголовному делу об убийстве 18-летней девушки следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области установлен 44-летний уроженец Узбекской ССР, бывший сотрудник милиции. Мужчине предъявлено обвинение", - сказано в сообщении.

Следователи уточнили, что подозреваемый уже отбывает пожизненное наказание за убийство двух жительниц Санкт-Петербурга, совершенные в декабре и июле 2005 года.

По данным СК, бывший сотрудник правоохранительных органов, занимаясь частным извозом, 6 августа 2004 года в своем автомобиле около одного из домов на улице Софьи Ковалевской с особой жестокостью убил 18-летнюю студентку. Затем он скрылся с места происшествия. Мужчина полностью признал вину.