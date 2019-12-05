В Бурятии ребенок насмерть обварился кипятком, перевернув на себя самовар

УЛАН-УДЭ, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после смерти годовалого ребенка, который опрокинул на себя самовар с кипятком. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального Следственного управления СК.

"4 декабря 2019 года в Баргузинской районной больнице скончался годовалый ребенок, доставленный в лечебное учреждение из местного села с обширными ожогами тела. Несмотря на принятые врачами меры, жизнь ребенку спасти не удалось", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, инцидент произошел 3 декабря в доме у бабушки мальчика.

"Малыш во время игры схватил и потянул на себя шнур стоявшего на кухонном столе электрического самовара, в котором находился кипяток, опрокинул его на себя и получил ожоги большей поверхности тела. На следующий день он скончался в больнице", - сообщили в Следственном управлении.

В Бурятии за последний месяц это не первый случай ЧП с ребенком. Как сообщила ТАСС и.о. уполномоченного по правам ребенка в Бурятии Татьяна Вежевич, в ближайшее время в республике специалисты проведут профилактические мероприятия с семьями, где есть дети: сотрудники социальных служб, правоохранительных органов напомнят родителям об ответственности, которую они несут.