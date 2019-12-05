В Ульяновской области пострадали пять человек при столкновении двух грузовиков

УЛЬЯНОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Авария с участием двух автомобилей произошла в четверг в Ульяновской области, пострадали пять человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления МВД по региону.

"Произошло столкновение грузового автомобиля "Камаз" и автомобиля "Луидор". После столкновения грузовик "Луидор" наехал на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход и четыре пассажира "Луидора" доставлены в медицинское учреждение", - отметили в пресс-службе.

По предварительной информации, ДТП произошло около 09:25 (08:25 мск) на улице 50-летия ВЛКСМ в районном поселке Чердаклы Чердаклинского района Ульяновской области. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.