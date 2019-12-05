{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ульяновской области пострадали пять человек при столкновении двух грузовиков

Авария произошла утром в четверг на улице 50-летия ВЛКСМ в поселке Чердаклы

УЛЬЯНОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Авария с участием двух автомобилей произошла в четверг в Ульяновской области, пострадали пять человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления МВД по региону.

"Произошло столкновение грузового автомобиля "Камаз" и автомобиля "Луидор". После столкновения грузовик "Луидор" наехал на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход и четыре пассажира "Луидора" доставлены в медицинское учреждение", - отметили в пресс-службе.

По предварительной информации, ДТП произошло около 09:25 (08:25 мск) на улице 50-летия ВЛКСМ в районном поселке Чердаклы Чердаклинского района Ульяновской области. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Теги
РоссияУльяновская область
Реклама на ТАСС
В Сочи три торговца кокаином получили сроки до 15 лет
Злоумышленники реализовывали наркотики в сигаретных пачках
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС