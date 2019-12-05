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В Сочи три торговца кокаином получили сроки до 15 лет

Злоумышленники реализовывали наркотики в сигаретных пачках

КРАСНОДАР, 5 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Сочи приговорил к срокам от шести до 15 лет тюрьмы организатора канала сбыта кокаина в Краснодарском крае и его сообщников, которые реализовывали наркотик в сигаретных пачках, сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда в четверг.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы на Кубани раскрыли крупный канал сбыта кокаина на территории региона, было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 228.1 ("Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере с использованием сети Интернет").

"Покупатели перечисляли деньги на банковские карты подсудимых, а затем при встрече получали наркотики. В целях конспирации кокаин передавался в сигаретных пачках. Суд назначил наказания: Плотникову А. И. в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Комлевой Н. П. в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Мамбетову Р. М. в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима",- говорится в сообщении пресс-службы.

Организатором канала сбыта наркотических средств был Плотников.

Теги
РоссияКраснодарский край
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