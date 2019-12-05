Суд оправдал высокопоставленного саратовского полицейского по делу о взятках

САРАТОВ, 5 декабря. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Саратова оправдал начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону Дмитрия Елизарова, который обвинялся в получении взяток в особо крупном размере. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

"Приговором суда Елизаров полностью оправдан", - сказала собеседница агентства.

Елизаров находился под стражей с июня прошлого года. В ноябре Волжский районный суд изменил Елизарову меру пресечения на запрет определенных действий. Полицейского подозревали в том, что в мае 2017 года он получил от учредителя частной медицинской клиники 2 млн рублей, незаконное вознаграждение предназначалось за прекращение проверки в клинике и непривлечение сотрудников клиники к уголовной ответственности за выявленные нарушения. Кроме того, в июне 2016 года он, по данным следствия, получил взятку 5 млн рублей за возврат изъятых в ходе проверки серверов с программным обеспечением, предназначенных для работы сети автозаправочных станций.

По данным ГУ МВД региона Елизаров не уволен из органов, он действующий сотрудник.