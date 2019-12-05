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УФСБ провело обыски в кабинете главы управления в администрации Воронежа

В пресс-службе регионального главка СК ТАСС не смогли уточнить причину оперативных мероприятий

ВОРОНЕЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Воронежской области и представитель регионального следственного управления СК РФ провели оперативные мероприятия в кабинете руководителя управления строительной политики администрации Воронежа. Об этом в четверг сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.

"Утром оперативные мероприятия прошли в кабинете у Пешкова (руководитель управления строительной политики Воронежа Владимир Пешков)", - сказал собеседник агентства.

По его данным, оперативные мероприятия прошли и в департаменте строительной политики Воронежской области.

Он уточнил, что сотрудники регионального управления УФСБ работали со следователем Следственного управления СК РФ по Воронежской области.

В пресс-службе главка СК ТАСС не смогли уточнить причину оперативных мероприятий в кабинете Пешкова. В пресс-службе правительства Воронежской области от комментариев отказались, в мэрии Воронежа также не смогли оперативно дать комментарий.

В новость внесены изменения (13:08 мск) - добавлены подробности. 

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РоссияВоронежская область
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