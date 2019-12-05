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Более 10 школ Москвы получили сообщения с угрозами взрыва

Из учебных заведений эвакуировали более 10 тыс. человек

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозами взрыва получили более 10 школ Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный вновь распространяет сообщения о минировании школ. В настоящий момент такая информация поступила в более 10 школ. В целях безопасности на время проверки учителей и школьников эвакуируют, приблизительно, более 10 тыс. человек покинули общеобразовательные заведения", - сказал он.

В течение дня в среду неизвестные сообщали о минировании около 30 учебных заведений. Проверки показали, что информация об угрозах взрыва ложная.

Кроме того, в четверг в связи с поступившими сообщениями об угрозах взрыва были эвакуированы 13 районных судов столицы.

Волна "минирований" судов в Москве началась 28 ноября, ни одно из подобных сообщений не подтвердилось. Так, 3 декабря в девять районных судов столицы, Музей истории МГУ, храм Христа Спасателя поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва, все они оказались ложными. Угрожавшие взрывом требовали перевести им денежные средства в биткоинах за отказ от своих преступных действий. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, злоумышленники, анонимно сообщавшие об угрозах взрыва в судах и других учреждениях Москвы, направляют свои требования из-за границы, предположительно, из Украины.

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Россия
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