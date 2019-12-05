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Обвиняемый в организации работы ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Крыму получил 17 лет колонии

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам колонии жителя Крыма, который обвиняется в организации деятельности крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир" (запрещенная в РФ международная террористическая организация). Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Сейтосманова Энвера, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации"). В соответствии с приговором ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Сейтосманов жил в Крыму, он уроженец Узбекистана. Был заместителем руководителя ячейки запрещенной в РФ террористической организации, организовывал ее деятельность и вовлекал в нее людей.

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