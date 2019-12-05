Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на 22 станциях петербургского метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрыва поступили в четверг днем в метрополитен Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Анонимные сообщения об угрозе поступили в 24 больницы, в 57 школ и гимназий в разных районах города. Кроме того, поступили сообщения о минировании 22 станций метрополитена", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе петербургского метрополитена, кинологи проводят осмотр некоторых станций. Сами станции не закрываются.

В пресс-службе государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" ТАСС сообщили, что информация о минировании поступила и к ним, но через письма в районные суды. На данный момент проверка музея заканчивается, посторонние предметы не обнаружены.