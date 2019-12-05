В Калуге в ДТП с участием микроавтобуса пострадали семь человек

ТАСС, 5 декабря. Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Калуге в среду, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе УМВД по региону.

Ранее региональный ГУ МЧС России сообщал о шести пострадавших, среди которых ребенок.

"По предварительным данным, в 13:00 мск водитель маршрутного транспортного средства Mercedes врезался в столб. В результате ДТП пострадали семь человек, из них один ребенок. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения областного центра", - сказала собеседница агентства.

В больнице скорой медпомощи Калуги ТАСС сообщили, что пострадавших с тяжелыми травмами нет, сейчас все проходят обследование.

В региональном ГУ МЧС добавили, что на месте аварии работали пожарно-спасательные подразделения ведомства, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи. Для ликвидации последствий ДТП привлекались 12 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники.

В новость внесены изменения (14:35 мск) - добавлены подробности.