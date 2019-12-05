Новый иск к Александру Шестуну передан для рассмотрения в Одинцовский суд Подмосковья

"Сегодня в Мособлсуде рассматривали подсудность второго гражданского иска, который Серпуховский суд ранее отказался рассматривать. Решением областного суда иск якобы к моему мужу, который сейчас находится в тяжелом состоянии, будет рассматриваться в Одинцовском городском суде Московской области", - сказала она.

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московский областной суд в четверг определил подсудность рассмотрения нового иска об изъятии имущества к экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и аффилированным с ним лицам, заявленный после обнаружения черного списка объектов недвижимости. Как сообщила ТАСС супруга экс-чиновника Юлия Шестун, иск надзорного ведомства передан для рассмотрения в Одинцовский суд Московской области.

8 апреля Красногорский суд Подмосковья в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры России к экс-главе Серпуховского района и 39 соответчикам об обращении в доход государства имущества общей стоимостью 2 млрд 618 млн рублей (в рыночных ценах - более 10 млрд рублей). При этом следственные мероприятия по уголовному делу в отношении Шестуна на тот момент продолжались и в мае во время обыска в одной из подконтрольных Шестуну фирм был найден документ с перечнем земельных объектов. По словам официального представителя Генпрокуратуры России Александра Куренного, эти объекты были разделены на два блока с пометками: "Свободные" и "В иске". Он отметил, что когда был подан первый иск, Александр Шестун дал команду своим подчиненным сверить те земельные участки, которыми он фактически владел, с теми, которые были обнаружены и заявлены в первом иске.

Если в первом иске речь шла о 770 объектах недвижимости, в том числе 657 земельных участках, зарегистрированных на 35 физических и юридических лиц, то в новом иске заявлено еще 858 объектов недвижимости и один автомобиль. В том числе 780 земельных участков в Серпуховском районе общей кадастровой стоимостью 1 млрд 13,9 млн рублей. В основном земля под дачное строительство.

Права собственности на земельные участки, обозначенные в списках, были зарегистрированы с 2006 по 2016 год. В списках значатся и четыре участка на особо охраняемых землях в районе селения Енино, а также два объекта, закрепленных за редакцией газеты "Ока-инфо", выступающей в защиту арестованного экс-чиновника.

Дело Шестуна

55-летний Александр Шестун избирался на должность главы Серпуховского района в 2003, 2008 и 2013 годах. Он был арестован 14 июня 2018 года и обвиняется в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании незаконно полученных денег и имущества. По данным СК, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском районе под строительство торговых центров, нанеся ущерб на 62 млн рублей. Вину он не признает.

Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района. Кроме Шестуна, по уголовному делу проходят бывший глава администрации поселка Большевик и гендиректор сети строительных магазинов "Браво" Борис Криводубский и бизнесмен Сергей Самсонов. Они заочно арестованы и объявлены в розыск.