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Прокурор потребовал приговорить участника акции 27 июля Чирцова к 3,5 года колонии

По версии следствия, в ходе акции 27 июля Никита Чирцов сильно толкнул полицейского
Никита Чирцов (справа) Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Никита Чирцов (справа)
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Государственный обвинитель потребовал приговорить участника акции 27 июля в Москве Никиту Чирцова к 3,5 года колонии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Тверского суда Москвы, рассматривающего это дело.

"Считаю, что вина подсудимого полностью подтверждается видеозаписями и иными материалами дела. Требую приговорить Чирцова к 3,5 года колонии общего режима", - сказал гособвинитель.

Ранее суд допросил бабушку Чирцова. Она сообщила, что имеет онкологическое заболевание и что внук полностью обеспечивал ее до ареста. Он также жертвовал деньги на нужды фонда "Подари Жизнь".

Чирцову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Он был задержан милицией в Минске, так как находился в розыске по инициативе РФ. По версии следствия, в ходе событий 27 июля он сильно толкнул полицейского, чем причинил ему физическую боль. Белорусские власти обязали его покинуть страну, что тот и сделал, самостоятельно улетев в Москву. Спустя сутки его задержали уже российские правоохранители.

Ранее Лефортовский суд Москвы оштрафовал Чирцова за участие в незаконной акции. Он был признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.2 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Теги
Россия
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