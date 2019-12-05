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Источник: эвакуация проходит в административных зданиях Владимира

Людей вывели из городской мэрии и здания арбитражного суда Владимирской области

ВЛАДИМИР, 5 декабря. /ТАСС/. Эвакуация сотрудников после анонимных сообщений о минировании прошла в мэрии Владимира. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в администрации города.

По данным СМИ, людей также эвакуировали из здания арбитражного суда Владимирской области. В пресс-службе УМВД по Владимирской области не смогли предоставить официальную информацию об эвакуации.

Как сообщалось, в четверг анонимные сообщения с угрозами взрыва получили более 10 школ Москвы, в целях безопасности эвакуированы более 10 тыс. школьников и учителей, кроме того, в связи с поступившими сообщениями об угрозах взрыва были эвакуированы 13 районных судов столицы. В течение дня в среду неизвестные сообщали о минировании около 30 учебных заведений. Проверки показали, что информация об угрозах взрыва ложная.

Волна эвакуаций судов из-за анонимных сообщений с угрозами взрыва также продолжилась четверг в Петербурге. Людей выводили из Санкт-Петербургского городского суда, Куйбышевского, Смольнинского, Октябрьского районных судов. С утра также были "заминированы" Петродворцовый и Невский районный суды. Их оперативно проверили, опасных предметов и веществ обнаружено не было.

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РоссияВладимирская область
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