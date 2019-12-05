Суд отправил под арест председателя ОНК Якутии, которая подозревается в мошенничестве

ЯКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Якутский городской суд отправил под арест председателя общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Якутии Марину Семенову, которая подозревается в мошенничестве. Об избранной мере пресечения сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Якутского городского суда Якутии.

"5 декабря Якутским городским судом Якутии по ходатайству Следственной части СУ МУ МВД России "Якутское" [в отношении] Семеновой Марины, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных статьей "Мошенничество" (159 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия по 27 января 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

По информации МВД России по Якутии, женщина обвиняется в хищении денег у трех человек за "содействие в условно-досрочном освобождении из мест лишения свободы, а также в снятии запрета на въезд на территорию РФ гражданам СНГ". Постановление не вступило в законную силу, отметили в пресс-службе ведомства.

Оперативники задержали Семенову 4 декабря.

Председателем ОНК ее назначили в 2017 году. Комиссия занимается общественным контролем за соблюдением прав человека в СИЗО, ИВС и колониях и содействием лицам, находящимся в местах принудительного содержания в УФСИН России по Якутии.