Три человека погибли в ДТП на трассе в Марий Эл

ТАСС, 5 декабря. Столкновение автомобилей произошло на участке трассы в Марий Эл, погибли три человека, среди них - ребенок. Об этом сообщается на сайте МВД по республике.

"В четверг около 12:10 мск на 134-м км автодороги Вятка в Оршанском районе с интервалом в несколько минут произошло два дорожно-транспортных происшествия, в одном из которых погибли три человека. Среди погибших - семилетняя девочка", - говорится в сообщении.

Водитель Chevrolet Spark не справился с управлением и съехал в кювет. Спустя несколько минут на том же месте столкнулись Chevrolet Aveo и Toyota. По предварительной информации, в результате второй аварии погибли 33-летняя женщина-водитель и две пассажирки Chevrolet Spark, среди них - ребенок. Водителя автомобиля Toyota доставили для осмотра в медучреждение.