{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека погибли в ДТП на трассе в Марий Эл

Еще один человек получил травмы

ТАСС, 5 декабря. Столкновение автомобилей произошло на участке трассы в Марий Эл, погибли три человека, среди них - ребенок. Об этом сообщается на сайте МВД по республике.

"В четверг около 12:10 мск на 134-м км автодороги Вятка в Оршанском районе с интервалом в несколько минут произошло два дорожно-транспортных происшествия, в одном из которых погибли три человека. Среди погибших - семилетняя девочка", - говорится в сообщении.

Водитель Chevrolet Spark не справился с управлением и съехал в кювет. Спустя несколько минут на том же месте столкнулись Chevrolet Aveo и Toyota. По предварительной информации, в результате второй аварии погибли 33-летняя женщина-водитель и две пассажирки Chevrolet Spark, среди них - ребенок. Водителя автомобиля Toyota доставили для осмотра в медучреждение.

Теги
РоссияМарий Эл
Реклама на ТАСС
Житель Саратова приговорен к 5,5 года колонии за изнасилование врача
Инцидент произошел 16 сентября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС