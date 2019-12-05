{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Житель Саратова приговорен к 5,5 года колонии за изнасилование врача

Инцидент произошел 16 сентября

САРАТОВ, 5 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил 55-летнего жителя Саратова к 5,5 года колонии особого режима за изнасилование врача поликлиники, которая шла на вызов к пациенту в поселке Завокзальный. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что вечером 16 сентября 2019 года врач районной поликлиники Саратова в поисках дома пациента обратилась за помощью к случайному прохожему, который вызвался ее проводить. Убедившись, что поблизости никого нет, мужчина схватил пострадавшую за шею, повалил на землю и совершил изнасилование, после чего с места преступления скрылся.

Теги
РоссияСаратовская область
Реклама на ТАСС
Около 600 человек эвакуировали из школы на западе Москвы из-за угрозы взрыва
Здание проверят сотрудники экстренных служб и кинологи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС