Житель Саратова приговорен к 5,5 года колонии за изнасилование врача

САРАТОВ, 5 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил 55-летнего жителя Саратова к 5,5 года колонии особого режима за изнасилование врача поликлиники, которая шла на вызов к пациенту в поселке Завокзальный. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что вечером 16 сентября 2019 года врач районной поликлиники Саратова в поисках дома пациента обратилась за помощью к случайному прохожему, который вызвался ее проводить. Убедившись, что поблизости никого нет, мужчина схватил пострадавшую за шею, повалил на землю и совершил изнасилование, после чего с места преступления скрылся.