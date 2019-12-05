Генпрокуратура просила передать иск к Шестуну в Одинцовский суд для непредвзятого решения

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ просила передать новый иск об изъятии имущества к экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и аффилированным с ним лицам из Серпуховского суда Подмосковья для обеспечения объективного и непредвзятого решения. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, иск передан в Одинцовский суд.

"Генпрокуратура России выступила с инициативой о передаче этого дела на рассмотрение в любой другой районный суд Московской области, поскольку рассмотрение иска в Серпуховском городском суде было спорным с точки зрения обеспечения условий для объективного, непредвзятого и беспристрастного правосудия", - сообщили в надзорном ведомстве.

Шестун 15 лет занимал должность главы Серпуховского района и взаимодействовал с представителями районных структур исполнительной и законодательной власти. "Соответственно, у него есть возможность использовать свои связи и повлиять на ход и результаты судебного разбирательства, в том числе путем их дискредитации через местные средства массовой информации. По результатам рассмотрения ходатайства гражданское дело передано в Одинцовский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", - пояснили в Генпрокуратуре.

8 апреля Красногорский суд Подмосковья в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры России к экс-главе Серпуховского района и 39 соответчикам об обращении в доход государства имущества общей стоимостью 2 млрд 618 млн рублей (в рыночных ценах - более 10 млрд рублей). При этом следственные мероприятия по уголовному делу в отношении Шестуна на тот момент продолжались и в мае во время обыска в одной из подконтрольных Шестуну фирм был найден документ с перечнем земельных объектов. По словам официального представителя Генпрокуратуры России Александра Куренного, эти объекты были разделены на два блока с пометками: "Свободные" и "В иске". Он отметил, что когда был подан первый иск, Александр Шестун дал команду своим подчиненным сверить те земельные участки, которыми он фактически владел, с теми, которые были обнаружены и заявлены в первом иске.

Если в первом иске речь шла о 770 объектах недвижимости, в том числе 657 земельных участках, зарегистрированных на 35 физических и юридических лиц, то в новом иске заявлено еще 858 объектов недвижимости и один автомобиль. В том числе 780 земельных участков в Серпуховском районе общей кадастровой стоимостью 1 млрд 13,9 млн рублей. В основном земля под дачное строительство.

Права собственности на земельные участки, обозначенные в списках, были зарегистрированы с 2006 по 2016 год. В списках значатся и четыре участка на особо охраняемых землях в районе селения Енино, а также два объекта, закрепленных за редакцией газеты "Ока-инфо", выступающей в защиту арестованного экс-чиновника.