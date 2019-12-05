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Расстрелявшего прохожих жителя Перми заключили под стражу на два месяца

В СИЗО мужчина будет находиться до 4 февраля
Дмитрий Кореселев Карина Бурьян/ТАСС
Описание
Дмитрий Кореселев
© Карина Бурьян/ТАСС

ПЕРМЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Орджоникидзевский районный суд Перми арестовал на два месяца Дмитрия Коростелева, открывшего стрельбу по прохожим.

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Утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе Перми ранее судимый 50-летний местный житель открыл стрельбу из гладкоствольного ружья, которым он владел незаконно. В результате одна женщина погибла, два человека получили ранения - прохожий мужчина и сотрудник Росгвардии, участвовавший в задержании преступника.

"Избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 4 февраля 2020 года", - сказала судья.

В ходе оглашения решения судья сообщила, что в момент совершения преступления Коростелев находился в состоянии наркотического опьянения, ранее был судим, официального источника дохода не имеет. Сам мужчина не возражал против заключения под стражу, хотя адвокат просила избрать в отношении него более мягкую меру пресечения. Дома у подозреваемого обнаружили травматический пистолет, двуствольное ружье и "кусты с растительностью". Мужчина перед началом судебного заседания сказал, что смутно помнит события, произошедшие 4 декабря.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности, погибла случайная прохожая, работавшая поваром. По информации министерства, злоумышленник также расстрелял несколько автомобилей. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, сейчас их жизни ничего не угрожает. Стрелявший мужчина также получил ранения.

Теги
РоссияПермский край
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