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Суд 9 декабря огласит приговор экс-депутату Рады, обвиняемому в нападении на посольство РФ

Прокурор ранее попросил назначить Николаю Рудьковскому наказание в виде шести лет колонии общего режима

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московский городской суд 9 декабря огласит приговор в отношении бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского, признавшего вину в нападении на посольство России в Киеве в июне 2014 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где в особом порядке рассматривается это дело.

"Оглашение приговора состоится 9 декабря в 14:00 мск", - сказала судья Елена Поспелова. В ходе прений сторон прокурор попросил признать Рудьковского виновным и назначить ему наказание в виде шести лет колонии общего режима. Защита подсудимого в свою очередь заявила, что Рудьковский частично возместил ущерб по делу и попросила назначить ему не связанное с лишением свободы наказание или наказание ниже низшего предела с учетом особого порядка судопроизводства.

В четверг подсудимый в последнем слове заявил, что готов понести наказание, которое ему назначит суд, осознал всю неправомерность действий и принес извинения за содеянное, в том числе и перед потерпевшими. "Побыв год в следственном изоляторе, я сам осудил себя за содеянное. В дальнейшем подобные действия с моей стороны не повторятся. Я мирный человек, который всегда слишком эмоционально воспринимал все события, происходящие вокруг", - отметил Рудьковский, подчеркнув, что совершил преступление "под влиянием сложившихся обстоятельств".

Гражданин Украины Рудьковский обвиняется по ч. 2 ст. 360 УК РФ ("Участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений"). Санкция данной статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, 14 июня 2014 года в Киеве экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук, граждане Украины Владимир Назаренко, Владимир Романцов, Алексей Бакай и активисты украинских националистических организаций "Правый сектор" (организация запрещена в РФ), "Азов" и других праворадикальных объединений забросали здание посольства камнями и пытались поджечь его при помощи пиротехнических изделий. Вооружившись топорами, палками, ломами и другими предметами, нападавшие также повредили дипломатические автомобили. Прибывший на место происшествия украинский депутат Рудьковский присоединился к радикалам и принял активное участие в нападении на российскую дипломатическую миссию. Как полагает следствие, целью противоправных действий депутата и других нападавших было осложнение международных отношений России с Украиной и другими государствами.

Ущерб Министерству иностранных дел России от нападения превысил 14 млн рублей. Рудьковский был объявлен в международный розыск и в 2018 году задержан в аэропорту Внуково при пересечении границы Российской Федерации. Он находится под стражей в столичном СИЗО 14 месяцев.

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