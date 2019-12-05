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Reuters: власти США раскрыли имена двух россиян, обвиняемых в кибермошенничестве

По данным агентства, это Максим Якубец и Игорь Турашев

ТАСС, 5 декабря. Власти США раскрыли имена двух россиян, обвиняемых в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на материалы суда.

По его информации, россияне Максим Якубец и Игорь Турашев обвиняются в участии в мошеннической схеме, созданной с целью незаконного присвоения денег и собственности посредством установки вредоносного программного обеспечения на различные компьютеры. При этом утверждается, что Якубец был организатором группировки. Мошенническая схема действовала с ноября 2011 года.

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