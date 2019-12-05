Сообщения о минировании зданий во Владимире не подтвердились

ВЛАДИМИР, 5 декабря. /ТАСС/. Информация о минировании административных зданий во Владимире, из-за которой были эвакуированы люди, оказалась ложной, сотрудники учреждений вернулись к своей работе. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

"Информация о минировании не подтвердилась, в течение двух часов здания проверялись, сейчас все вернулись в помещения", - уточнил официальный представитель городской администрации Александр Карпилович.

В пресс-службе УМВД по Владимирской области не смогли предоставить официальную информацию об эвакуации.

Как сообщалось, в четверг анонимные сообщения с угрозами взрыва получили более десяти школ Москвы, в целях безопасности эвакуированы более 10 тыс. школьников и учителей, кроме того, в связи с поступившими сообщениями об угрозах взрыва были эвакуированы 13 районных судов столицы. В течение дня в среду неизвестные сообщали о минировании около 30 учебных заведений. Проверки показали, что информация об угрозах взрыва ложная.

Волна эвакуаций судов из-за анонимных сообщений с угрозами взрыва также продолжилась четверг в Петербурге, где был эвакуирован Санкт-Петербургский городской суд, Куйбышевский, Смольнинский, Октябрьский районные суды. С утра также были "заминированы" Петродворцовый и Невский районный суды. Их оперативно проверили, опасных предметов и вещество обнаружено не было.