Виновник аварии с участием 13 автомобилей в Петербурге был пьян

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Водитель автомобиля Audi, который в четверг днем устроил аварию с участием 13 машин на Выборгском шоссе Петербурга, в момент ДТП был пьян. Об этом журналистам сообщили в региональном УГИБДД.

"Водитель, управлявший автомобилем Audi, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, подтверждено проведенным освидетельствованием", - сказано в распространенном управлением сообщении.

В УГИБДД также добавили, что иномарка была подменным автомобилем, который водителю выдали вместо его машины, находящейся в ремонте.

Авария произошла около 10:00 мск в четверг на Выборгском шоссе. По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Audi А7, двигаясь во втором ряду, совершил столкновение со стоящим перед пешеходным переходом транспортным средством Mercedes, после чего от удара Audi выехала на газон разделительной полосы и по касательной задела еще 11 машин. В ДТП пострадали два человека - оба из Audi.