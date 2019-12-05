Экс-депутат Вадим Варшавский получил 3,5 года за уклонение от уплаты 490 млн руб. налогов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Ростовского электрометаллургического завода, бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский приговорен к 3,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 млн рублей. Об этом говорится в пресс-релизе СК РФ.

"Собранные следственными органами СК РФ по Ростовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Ростовский электрометаллургический заводъ" (ООО "РЭМЗ") Вадима Варшавского. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере"). В период с 2014 по 2015 год генеральный директор коммерческой организации уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 млн рублей. Приговором суда ему назначено наказание - 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.