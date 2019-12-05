Для конвойных по делу о попытке побега членов банды GTA просят до 3 лет колонии-поселения

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Гособвинение просит Красногорский городской суд Московской области приговорить на сроки от 1,5 года колонии условно до 3 лет колонии-поселения полицейских, конвоировавших в Мособлсуде участников банды GTA, которые пытались совершить побег и устроили перестрелку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мособлсуда в четверг.

"В ходе прений сторон гособвинение запросило Гришину 3 года колонии-поселения, Лукьяновой - 1,5 года условно с испытательным сроком на то же время и два года колонии-поселения Маханькову. В отношении четвертого фигуранта дела - Алексея Фартушняка - прокурор попросила также наказание в виде заключения в колонии-поселения", - сказала представитель суда.

По словам пресс-секретаря Мособлсуда Илоны Бунчук, приговор в отношении обвиняемых Красногорский суд Подмосковья огласит 9 декабря в 12:00 мск.

На скамье подсудимых бывший командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Главного управления МВД РФ по Московской области и начальник смены Алексей Гришин, заместитель командира взвода и замначальника смены конвоиров Алексей Маханьков, а также два старших полицейских конвоя Елизавета Лукьянова, которой подсудимые при нападении в лифте сломали нос, и Михаил Фартушняк, госпитализированный после попытки побега членов банды в реанимацию, а затем комиссованный со службы. Всем фигурантам было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Санкция этой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Судебный процесс проходит в закрытом режиме.

Как полагает следствие, в августе 2017 года обвиняемые в здании Мособлсуда грубо нарушили требования нормативных актов, устанавливающих порядок конвоирования. Полицейские допустили одновременное перемещение пяти подсудимых из зала судебного заседания в конвойное помещение под охраной лишь двух конвоиров. В результате допущенной халатности подсудимые напали в лифте на полицейских конвойной службы, завладели их оружием и тяжело ранили одного из бойцов Росгвардии. После этого они попытались скрыться, но были нейтрализованы - трое нападавших были ликвидированы, двое ранены, один из них впоследствии скончался в больнице.

Кроме того, как сообщалось ранее, уволившись со службы после перестрелки в здании суда Алексей Гришин устроился на гражданскую работу, после чего в отношении него возбудили новое дело - по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По словам источника в правоохранительных органах, в ходе расследования нового дела выяснилось, что экс-полицейский был судим в 1998 году по ст. 327 УК РФ ("Подделка документов"), затем устроился в органы внутренних дел, хотя закон запрещает судимым работать в полиции. Второе дело в отношении него слушается в одном из подмосковных судов.