{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело банды GTA
Обновлено 

Для конвойных по делу о попытке побега членов банды GTA просят до 3 лет колонии-поселения

Приговор огласят 9 декабря

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Гособвинение просит Красногорский городской суд Московской области приговорить на сроки от 1,5 года колонии условно до 3 лет колонии-поселения полицейских, конвоировавших в Мособлсуде участников банды GTA, которые пытались совершить побег и устроили перестрелку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мособлсуда в четверг.

На эту тему
Дело банды GTA. Досье

"В ходе прений сторон гособвинение запросило Гришину 3 года колонии-поселения, Лукьяновой - 1,5 года условно с испытательным сроком на то же время и два года колонии-поселения Маханькову. В отношении четвертого фигуранта дела - Алексея Фартушняка - прокурор попросила также наказание в виде заключения в колонии-поселения", - сказала представитель суда.

По словам пресс-секретаря Мособлсуда Илоны Бунчук, приговор в отношении обвиняемых Красногорский суд Подмосковья огласит 9 декабря в 12:00 мск.

На скамье подсудимых бывший командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Главного управления МВД РФ по Московской области и начальник смены Алексей Гришин, заместитель командира взвода и замначальника смены конвоиров Алексей Маханьков, а также два старших полицейских конвоя Елизавета Лукьянова, которой подсудимые при нападении в лифте сломали нос, и Михаил Фартушняк, госпитализированный после попытки побега членов банды в реанимацию, а затем комиссованный со службы. Всем фигурантам было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Санкция этой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Судебный процесс проходит в закрытом режиме.

Как полагает следствие, в августе 2017 года обвиняемые в здании Мособлсуда грубо нарушили требования нормативных актов, устанавливающих порядок конвоирования. Полицейские допустили одновременное перемещение пяти подсудимых из зала судебного заседания в конвойное помещение под охраной лишь двух конвоиров. В результате допущенной халатности подсудимые напали в лифте на полицейских конвойной службы, завладели их оружием и тяжело ранили одного из бойцов Росгвардии. После этого они попытались скрыться, но были нейтрализованы - трое нападавших были ликвидированы, двое ранены, один из них впоследствии скончался в больнице.

Кроме того, как сообщалось ранее, уволившись со службы после перестрелки в здании суда Алексей Гришин устроился на гражданскую работу, после чего в отношении него возбудили новое дело - по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По словам источника в правоохранительных органах, в ходе расследования нового дела выяснилось, что экс-полицейский был судим в 1998 году по ст. 327 УК РФ ("Подделка документов"), затем устроился в органы внутренних дел, хотя закон запрещает судимым работать в полиции. Второе дело в отношении него слушается в одном из подмосковных судов.

Теги
РоссияДело банды GTA
Реклама на ТАСС
В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми
Пострадавшие госпитализированы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС