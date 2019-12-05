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СК возбудил уголовное дело в отношении руководителя управления мэрии Воронежа

Он подозревается в превышении должностных полномочий

ВОРОНЕЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Следователи в Воронежской области возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий после обысков в кабинете руководителя управления строительной политики администрации Воронежа Владимира Пешкова. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы следственного управления СК по региону Ольга Бовт.

Утром в четверг сотрудники региональных УФСБ и следственного управления провели обыски в рабочем кабинете руководителя управления строительной политики Воронежа Владимира Пешкова. "Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сообщила Бовт.

По данным следствия, в октябре 2019 года Пешков заставил одного из участников аукциона отказаться от участия в торгах на муниципальный контракт по выполнению ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях города. В результате контракт был заключен с другим участником аукциона, что не позволило сэкономить значительные суммы бюджетных денежных средств и нарушило права и законные интересы организаций-участников конкурса.

"Проведены обыски по месту жительства подозреваемого и в помещениях по месту его службы, в ходе которых изъяты документы, имеющие значение для расследования. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия", - сообщила на своем сайте пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области.

По данным пресс-службы мэрии Воронежа, глава города Вадим Кстенин отстранил Пешкова от должностных обязанностей на время проведения служебной проверки.

Теги
РоссияВоронежская область
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