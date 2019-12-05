В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Водитель Lada сбил троих человек на пешеходном переходе в Зеленограде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около 18:30 в Зеленограде на улице Каменка на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля Lada сбил женщину и двоих детей. Движение затруднено", - сказали в управлении.

В ведомстве добавили, что пострадавший в ДТП ребенок умер в карете скорой помощи.

В новость были внесены изменения (20:18 мск) - добавлена информация о погибшем.