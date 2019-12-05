Дело в отношении жены бизнесмена Стрельцова о вымогательстве вернули на доследование

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 декабря. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону в четверг удовлетворил ходатайство прокурора и вернул на доследование уголовное дело по факту вымогательства в отношении Светланы Стрельцовой - супруги бизнесмена Федора Стрельцова, находящегося в международном розыске по обвинению в ряде экономических преступлений. Стрельцовой также изменили ранее избранную меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест, сообщила ТАСС по итогам заседания суда адвокат обвиняемой Татьяна Мойшина.

Ранее следственными органами в Ростовской области было предъявлено обвинение владельцу ООО "Агрокомплекс Кущевский" Федору Стрельцову и его супруге Светлане Стрельцовой по части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное группой лиц"). Потерпевшим по делу в ходе следствия был признан заместитель генерального директора компании Александр Глазырин. Стрельцов находится в международном розыске, дело в отношении него выделено в отдельное производство, его супруга на время расследования была взята под стражу. Сторона потерпевшего в ходе заседания суда в четверг заявила ходатайство об отводе прокурора, суд отклонил его, гособвинитель заявил ходатайство о возвращении уголовного дела в отношении Стрельцовой на доследование.

"Дело вернули на доследование, меру пресечения изменили на домашний арест", - сказала Мойшина.

Как заявлял в ходе заседания прокурор, Стрельцова изначально обвинялась в том, что она по предварительному сговору со своим супругом с июля 2018 года по март 2019 года совершила вымогательство, принадлежащих Глазырину денежных средств в сумме 10 млн рублей, что является особо крупным размером.

"Из показаний Стрельцовой следует, что она была уверена в наличии долга в размере 10 млн рублей у Глазырина перед ее мужем. Потерпевший пояснял о предъявлении ею в период с февраля по март 2019 года требования о возврате долга, а также о том, что Стрельцовым на ее имя была выдана нотариальная доверенность на представление его интересов. В ходе оперативного эксперимента Стрельцова вновь поясняла Глазырину о намерении дальнейшей передачи долга мужу и о том, что действовала в его интересах. Таким образом, предъявленное Стрельцовой обвинение существенно отличается от фактических обстоятельств, установленных органом предварительного расследования", - аргументировал в ходе слушаний в четверг необходимость возврата материалов дела на доследование гособвинитель.

Позиции сторон

Адвокат потерпевшего Глазырина Генрих Хачатуров пояснил ТАСС, что вымогательство денежных средств с его доверителя может быть связано с попыткой Стрельцовой содействовать уводу от уголовной ответственности ее мужа по ранее возбужденному в отношении него уголовному делу об экономических преступлениях. По его словам, Стрельцов просил его оказать давление на свидетелей и убедить их отказаться от ранее данных показаний.

Адвокат добавил, что судом в качестве обеспечительных мер по уголовному делу об экономических преступлениях в отношении Стрельцова был наложен арест на имущество компании ООО "Агрокомплекс Кущевский", для дальнейшего обеспечения исковых требований потерпевших изымался урожай, а Стрельцов обвинил Глазырина в том, что он, как заместитель генерального директора фирмы, не воспрепятствовал изъятию урожая. "После этого Стрельцов начал предъявлять ему требования возместить 10 млн рублей для компенсации ущерба" - уточнил Хачатуров.

Адвокат Стрельцовой Татьяна Мойшина пояснила ТАСС, что сторона защиты намерена доказать, что факта вымогательства денежных средств не было, а у Александра Глазырина имелась финансовая задолженность перед Стрельцовым.

"Моя доверительница не требовала у него каких-либо денежных средств. Всего у них состоялось две встречи, Стрельцова вела аудиозапись, на одной из них потерпевший говорил, что у него имелись финансовые отношения с ее супругом, он получал от него деньги", - сказала адвокат. Она уточнила, что подлинность аудиозаписи, доказывающей невиновность ее доверительницы, подтверждена результатом экспертизы Федерального государственного бюджетного учреждения "Центр юридических экспертиз" при Министерстве юстиции РФ.

История вопроса

Как сообщали ТАСС в феврале в СК РФ по Ростовской области, бизнесмена Федора Стрельцова подозревают в ряде экономических преступлений по статьям 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и 159 УК РФ ("Мошенничество"), он скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. В ряде СМИ ранее сообщалось, что Стрельцов мог быть управляющим активами банды Цапка.

Из показаний свидетелей по уголовному делу в отношении супруги Федора Стрельцова Светланы, имеющихся в распоряжении ТАСС, следует, что Стрельцов имел деловые связи с главарями банды Цапков в период, когда организованная преступная группа орудовала в станице Кущевской, а после окончания расследования дела банды получил полный контроль за частью активов и предприятий, принадлежащих семье главаря банды Сергея Цапка. Стрельцов является владельцем ООО "Агрокомплекс Кущевский", под контролем которого находятся крупные сельскохозяйственные активы на севере Кубани, предприятие находится в стадии банкротства, назначен конкурсный управляющий.

Банда Сергея Цапка орудовала в кубанской станице Кущевская с 1998 по 2010 годы. По данным следователей, на счету преступников 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. 19 ноября 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он умер в СИЗО от инсульта.