Прокурор требует для трех участников акции 27 июля в Москве от 3 до 4 лет колонии

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Государственный обвинитель потребовал в четверг приговорить троих участников акции 27 июля в Москве - Александра Мыльникова, Егора Лесных и Максима Мартинцова - на сроки от 3 до 4 лет лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда.

"Обвинение полагает, что исправление подсудимых возможно только в условиях изоляции от общества и требует признать их виновными по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Мартинцову обвинение просит назначить наказание в виде трех лет лишения свободы, Лесных - четырех лет, Мыльникову - трех лет", - сказал представитель прокуратуры, отметив, что, по его мнению, все они должны отбывать наказание в колонии общего режима.

Мещанский суд Москвы ранее отказался прекратить уголовное дело Мыльникова, Лесных и Мартинцова за примирением сторон. При этом потерпевшие - сотрудник Росгвардии и полицейский - заявили в суде, что не имеют особых претензий к подсудимым.

Как сказано в обвинительном заключении, обвиняемые "повалили Максима Косова на землю, после этого Лесных и Мартинцов ударили его ногами, причинив физическую боль, таким образом, они совершили преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сказал прокурор. Согласно обвинительному заключению, Лесных позже нанес удар ногой омоновцу Федорову. Все трое подсудимых вину не признают.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Полицейские и росгвардейцы задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы более 10 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.

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