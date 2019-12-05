{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Прокурор требует для трех участников акции 27 июля в Москве от 3 до 4 лет колонии

Ранее суд отказался прекратить уголовное дело подсудимых за примирением сторон

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Государственный обвинитель потребовал в четверг приговорить троих участников акции 27 июля в Москве - Александра Мыльникова, Егора Лесных и Максима Мартинцова - на сроки от 3 до 4 лет лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда.

"Обвинение полагает, что исправление подсудимых возможно только в условиях изоляции от общества и требует признать их виновными по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Мартинцову обвинение просит назначить наказание в виде трех лет лишения свободы, Лесных - четырех лет, Мыльникову - трех лет", - сказал представитель прокуратуры, отметив, что, по его мнению, все они должны отбывать наказание в колонии общего режима.

Мещанский суд Москвы ранее отказался прекратить уголовное дело Мыльникова, Лесных и Мартинцова за примирением сторон. При этом потерпевшие - сотрудник Росгвардии и полицейский - заявили в суде, что не имеют особых претензий к подсудимым.

Как сказано в обвинительном заключении, обвиняемые "повалили Максима Косова на землю, после этого Лесных и Мартинцов ударили его ногами, причинив физическую боль, таким образом, они совершили преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сказал прокурор. Согласно обвинительному заключению, Лесных позже нанес удар ногой омоновцу Федорову. Все трое подсудимых вину не признают.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Полицейские и росгвардейцы задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы более 10 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.

В новость были внесены изменения (20:28 мск) - добавлены подробности.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Песков: студент ВШЭ Егор Жуков сможет обжаловать приговор вне зависимости от решения суда
Егор Жуков участвовал в несанкционированном митинге 27 июля в Москве, он обвиняется в призывах к экстремизму
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС