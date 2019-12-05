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В Калининграде зафиксировали гибель лебедей

Общественники предполагают, что причиной смерти птиц стало отравление

КАЛИНИНГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. Гибель лебедей зафиксирована на озерах в Калининграде. Общественники предполагают, что причиной смерти птиц стало отравление, сообщили ТАСС в приюте для диких животных "Клюквенное".

"Всего было семь пострадавших лебедей, четыре из них уже умерли", - сказал представитель приюта, отметив, что, предположительно, птицы погибли из-за отравления.

Первая птица с симптомами отравления, по словам собеседника агентства, появилась в приюте на прошлой неделе и погибла. Два дня назад к общественникам попала еще одна птица, а утром в четверг в приют стали поступать звонки от жителей с сообщениями о пострадавших лебедях на водоемах города.

Представитель приюта сообщил, что уже проведены вскрытия погибших птиц и взяты пробы для исследований, которые помогут установить причины их смерти. Предположений о том, чем отравлены лебеди, пока нет. После появления официальных результатов исследований будет приниматься решение об обращении в официальные органы для выяснения причин инцидента, добавил собеседник агентства.

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РоссияКалининградская область
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