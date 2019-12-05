Жителя Кубани подозревают в убийстве двух женщин и ранении ребенка

КРАСНОДАР, 5 декабря. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в убийстве жены и тещи, а также нанесении ножевого ранения двухлетнему ребенку, сообщили в четверг журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Крымскому району СК РФ по Краснодарскому краю в отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийстве 37-летней супруги и ее 66-летней матери (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме того, мужчина причинил двухлетней дочери три непроникающих ранения в область предплечья и живота", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что женщина с матерью и детьми проживали в хуторе Южный Крымского района, ее супруг - в Абинском районе, между мужчиной и его тещей на протяжении долгого времени существовал конфликт на бытовой почве. По предварительной версии следствия, мужчина приехал к ним в дом в ночь на 5 декабря и напал с ножом на спящих женщин. "Так, в ходе осмотра на теле 37-летней потерпевшей было обнаружено более 40 повреждений, на теле ее матери - более 25 ранений, в результате которых они скончались", - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, после случившегося мужчина забрал детей, в том числе раненого ребенка, и увез их к себе домой, а утром самостоятельно сдался полиции. Дети доставлены в больницу, им оказывают медицинскую помощь. Следователи намерены ходатайствовать перед судом о взятии его под стражу на время следствия.