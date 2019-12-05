Источник: историк Соколов направлен в центр психиатрии им. В. П. Сербского для экспертизы

Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве, направлен из московского СИЗО "Бутырка" в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в следственных органах.

"Он переведен в центр имени Сербского для проведения экспертизы", - сказал собеседник агентства.

Адвокат Соколова Александр Почуев подтвердил, что его подзащитный покинул "Бутырку" и находится у медиков. "Его передали на этап в специализированное экспертное учреждение. Название учреждения защита не раскрывает ввиду тайны следствия <…> В ближайший месяц будет осуществляться комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которой предстоит ответить на несколько десятков вопросов, поставленных следствием и защитой", - сказал адвокат.

Ранее Почуев заявил об отсутствии возможности встреч со своим подзащитным в московском СИЗО, в связи с чем в адрес руководства изолятора и надзирающего прокурора были поданы жалобы.