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СК возбудил дело после ДТП в Зеленограде

В результате инцидента погиб ребенок

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту наезда водителя автомобиля на женщину с двумя внучками в Зеленограде. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сообщили в ГСУ СК по Москве.

Следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Около 18:30 в Зеленограде на улице Каменке на нерегулируемом пешеходном переходе водитель "Лады" сбил женщину и двоих детей. Девочка 2014 года рождения погибла на месте, женщина с ребенком 2017 года рождения госпитализированы.

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