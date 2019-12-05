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Песков: студент ВШЭ Егор Жуков сможет обжаловать приговор вне зависимости от решения суда

Егор Жуков участвовал в несанкционированном митинге 27 июля в Москве, он обвиняется в призывах к экстремизму

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент НИУ ВШЭ Егор Жуков, обвиняемый в призывах к экстремизму, имеет право обжаловать приговор при любом решении суда. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Дождь".

"В любом случае, какое бы решение суда ни было, будут соответствующие возможности для подачи апелляции в другие инстанции, в вышестоящие. При необходимости они могут быть задействованы в соответствии с нашим законодательством. Это единственное, что я могу сказать", - сказал он.

Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 121 УК РФ), а через месяц по ходатайству следствия переведен под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря. Позднее СК данное обвинение снял и предъявил новое - в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поддержать Жукова в зале суда пришли преподаватели ВШЭ, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, который символически устроил подсудимого в штат газеты в знак его поддержки.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более тысячи человек. СК возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. В ходе расследования были арестованы более 10 человек.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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