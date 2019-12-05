Источник: экс-замминистра транспорта Подмосковья Алексей Валов задержан за взяточничество

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Следователи задержали за взяточничество бывшего замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Валова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Алексей Валов задержан по подозрению в получении взятки. В пятницу следствие планирует ходатайствовать о его аресте", - сказал собеседник агентства.

Другой источник сообщил ТАСС, что в среду в Подмосковье также был задержан замдиректора Щелковского муниципального учреждения, которое оказывает ритуальные услуги и контролирует работу кладбищ, Георгий Волосевич. "Следствие просило заключить Волосевича под стражу, но Бабушкинский суд отправил его под домашний арест", - сказал источник. Волосевич тоже подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В пресс-службе суда подтвердили ТАСС, что СК просил арестовать Волосевича на два месяца, до 4 февраля.

С 2014 гола Валов занимал должность главы администрации Щелковского района, а с 2017 года - главы района. В 2019 году он был назначен на должность замминистра транспорта Подмосковья.