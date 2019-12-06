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CBS: во Флориде в перестрелке с полицией убиты два человека

По данным полиции, двое мужчин попытались ограбить ювелирный магазин, а после этого угнали грузовую машину компании экспресс-доставки

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Двое подозреваемых в попытке ограбления магазина, угоне машины и захвате заложника были убиты в четверг в перестрелке с полицией в южной части американского штата Флорида. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, двое мужчин попытались ограбить ювелирный магазин, а после этого угнали грузовую машину компании экспресс-доставки UPS. Они взяли в заложники водителя и открыли огонь по преследовавшим их полицейским.

Злоумышленники были застрелены сотрудниками правоохранительных органов. О судьбе заложника информации пока не приводится. По предварительным данным, никто из полицейских не пострадал.

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