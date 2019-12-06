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При пожаре в доме в Хабаровском крае пострадали три человека

Женщину с ребенком доставили в больницу Хабаровска на вертолете

ХАБАРОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Семья из трех человек получила травмы при пожаре в частном доме в селе в Хабаровском крае, ребенка вместе с матерью доставили в больницу Хабаровска вертолетом. Об этом сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС России по краю в пятницу.

Пожар произошел в селе Тавлинка Солнечного района края в частном жилом доме из бруса. Возгорание быстро ликвидировали, площадь пожара составила 40 кв. м.

"При пожаре пострадала семья из трех человек, включая несовершеннолетнего ребенка. Мать с сыном выскочили первыми из огня, отец какое-то время еще пытался сам ликвидировать пламя. Бригадой скорой медицинской помощи с ожогами различной степени тяжести все они были доставлены в больницу поселка Березовый", - говорится в сообщении.

Пятилетнего мальчика вместе с матерью позднее вертолетом доставили в больницу Хабаровска. Мальчик получил ожоги, в том числе дыхательных путей, его необходимо было экстренно эвакуировать. Во время полета, который занял четыре часа, за состоянием ребенка следили врачи территориального Центра медицины катастроф.

Пожар в доме произошел на кухне. На плите стояла сковорода с растительным маслом, которое воспламенилось и попало на потолок. Огонь быстро распространился.

Теги
РоссияХабаровский край
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