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В Приморье выявили новый очаг вируса чумы свиней

Россельхознадзор рекомендует властям ввести ограничительные мероприятия, чтобы остановить распространение вируса

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Специалисты Россельхознадзора выявили новый очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС) в Приморском крае на территории Пограничного района. Об этом в пятницу сообщила журналистам пресс-служба регионального подразделения ведомства.

"Подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней на территории Пограничного района. В исследованных образцах патологического материала от дикого кабана, найденного недалеко от села Духовское, выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют властям ввести ограничительные мероприятия, чтобы вирус не распространялся.

Всего в Приморье было зарегистрировано 9 очагов вируса АЧС на территории Ханкайского, Дальнереченского, Пожарского, Красноармейского районов, а также в Лесозаводском городском округе.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.

Теги
РоссияПриморский край
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