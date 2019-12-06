В Чите столкнулись четыре автомобиля

ЧИТА, 6 декабря. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись в пятницу в Черновском районе Читы. В результате пострадали три человека, включая ребенка, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Забайкальского края.

"После ДТП в городскую клиническую больницу № 1 доставили двоих пострадавших. Один находится в отделение травматологии, второй - в приемном отделении, его, вероятно, отпустят домой, и он будет лечиться амбулаторно. Кроме того, в краевую детскую клиническую больницу привезли пострадавшего ребенка", - сказали в министерстве.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что в Черновском районе Читы столкнулись четыре иномарки.

Управление ГИБДД по Забайкальскому краю пока не прокомментировало ДТП.