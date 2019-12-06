{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Паттайе около 400 человек эвакуировали из загоревшегося отеля

Информация о пострадавших не поступала

БАНГКОК, 6 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 400 человек были эвакуированы из загоревшегося отеля Holiday Inn в курортном таиландском городе Паттайя. Как сообщила газета The Nation, инцидент произошел рано утром в пятницу, информация о пострадавших не поступала.

Полиция была проинформирована о пожаре в гостинице в 04:30 по местному времени (00:30 мск). На место происшествия были отправлены пожарные и спасатели. Сотрудники служб безопасности и волонтеры помогли выбраться из горящего здания 400 гостям и сотрудникам отеля. Среди них были иностранные туристы, дети, пожилые люди и инвалиды.

Пожарным потребовалось 30 минут, чтобы потушить пламя. Охранник отеля рассказал, что он увидел дым на балконе одного из гостиничных номеров, затем возник огонь, который из-за сильного ветра быстро распространился по зданию. По словам полицейских, пожар произошел в передней части отеля, в то время как его центральная и задняя части остались целыми. Причина пожара будет установлена в ближайшее время, ущерб от возгорания составил около одного миллиона батов ($33 тыс.).

Теги
Таиланд
Реклама на ТАСС
Под Екатеринбургом горит склад с покрышками
Огонь может распространиться на соседний склад
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС