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Посольство России в Таиланде проверяет информацию о пожаре в отеле в Паттайе

По словам сотрудника дипмиссии, россияне пока не обращались за помощью

БАНГКОК, 6 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Таиланде проверяет информацию о возгорании в отеле Holiday Inn в Паттайе, в результате которого были эвакуированы более 400 человек. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в российской дипмиссии.

"Мы проверяем появившуюся в СМИ информацию о возгорании в одном из отелей города Паттайя", - отметили в посольстве РФ. По словам сотрудника дипмиссии, российские граждане в связи с инцидентом пока не обращались к ним за помощью.

Согласно данным газеты The Nation, ​​​​​​ в пятницу утром 400 человек были эвакуированы из загоревшегося отеля Holiday Inn в Паттайе. Среди них были иностранные туристы, дети, пожилые люди и инвалиды, информация о пострадавших не поступала.

Пожарным потребовалось 30 минут, чтобы потушить пламя. Причина возгорания будет установлена в ближайшее время, ущерб от пожара составил около одного миллиона батов ($33 тыс.).

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