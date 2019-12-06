Полиция Москвы задержала женщину за избиение своей двухлетней дочери

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Полиция Москвы задержала женщину, которая подозревается в жестоком избиении своей двухлетней дочери. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

Как отметили в главке, 4 декабря в службу "02" из медицинского учреждения поступила телефонограмма о доставлении двухлетней девочки с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом левой голени и множественными синяками по всему телу. "5 декабря полицейские в квартире по месту фактического проживания задержали мать пострадавшей, которая изобличена в том, что умышленно и неоднократно избивала свою дочь", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время женщина передана сотрудникам органов следствия.