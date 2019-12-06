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Экс-глава Щелковского района Подмосковья Валов обвиняется в получении взятки

По версии следствия, он получил от своей подчиненной взятку в виде автомобиля Mercedes-Benz стоимостью более 6 млн рублей
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение в получении взятки в виде автомобиля за 6 млн рублей бывшему главе Щелковского района Подмосковья Алексею Валову.

"По данным следствия, в 2017 году обвиняемый, занимая должность главы Щелковского муниципального района, получил от своей подчиненной взятку в виде предоставления имущественных прав на автомобиль марки Mercedes-Benz стоимостью более 6 млн рублей, из которых половина суммы и страховые премии в размере 241 тыс. рублей оплачены подчиненной за общее покровительство и попустительство по службе", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Экс-чиновник задержан, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В пятницу следствие ходатайствует об избрании экс-чиновнику меры пресечения. Следователи совместно с сотрудниками ФСБ России провели обыски по местам проживания фигуранта. Сейчас проверяется причастность обвиняемого к другим коррупционным преступлениям.

Ранее о задержании Валова сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Также, по данным источника, в среду в Подмосковье был задержан замдиректора Щелковского муниципального учреждения, которое оказывает ритуальные услуги и контролирует работу кладбищ, Георгий Волосевич. Следствие просило Бабушкинский суд заключить его под стражу. Волосевич также подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, Волосевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 февраля.

С 2014 года Валов занимал должность главы администрации Щелковского района, а с 2017 года - главы района. В 2019 году он был назначен на должность замминистра транспорта Подмосковья.

В новость были внесены изменения (10:03 время мск) — добавлены подробности по тексту.

 

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