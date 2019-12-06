СМИ: в Нигерии семь человек погибли во время взрыва на нефтепроводе

ТАСС, 6 декабря. Семь человек погибли на северо-востоке экономической столицы Нигерии, городе Лагос, во время взрыва в четверг подпольного цеха, куда поступала незаконно откачиваемая нефть из магистрального нефтепровода Нигерийской национальной нефтяной корпорации. Об этом сообщила в пятницу нигерийская газета This Day.

Полиция отмечает, что в трубы нефтепровода, проходящего вблизи жилого квартала в районе Алимошо, было сделано несколько врезок. Наличие многочисленного оборудования и созданная инфраструктура свидетельствуют о том, что этот незаконный бизнес существовал достаточно длительное время, подчеркивают власти.

После взрыва начался пожар, огонь перекинулся на близлежащие дома.

Полиция задержала нескольких человек, подозреваемых в участии в хищении нефти. За последнее время это уже третий взрыв на данном нефтепроводе в районе Алимошо. Как и предыдущие, он произошел из-за попыток незаконного отбора нефти.

Нигерия является крупнейшим производителем нефти в Африке южнее Сахары и 13-м в мире. В октябре страна, по данным ОПЕК, добывала в сутки 1,811 млн баррелей сырой нефти. Основные нефтяные месторождения расположены на юге страны, в дельте реки Нигер, и на морском шельфе, что требует разветвленной трубопроводной системы.