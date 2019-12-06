В Москве выявили преступную группу из 11 человек, создавшую сеть подпольных казино

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Правоохранители пресекли деятельность преступной группы из 11 человек, которая решила создать сеть подпольных казино в Москве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель столичного ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 11 соучастников. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной преступной группой)", - сказала она.

По словам Ивановой, в СК РФ полагают, что не позднее апреля 2019 года соучастники разработали план незаконной организации азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. "Клубы для азартных игр были тщательно законспирированы и располагались в нежилых помещениях, а также в многоквартирных домах города Москвы", - отметила представитель столичного СК.

Как рассказала Иванова, в ходе расследования проведено 11 обысков в офисных, жилых и нежилых помещениях в Москве и Московской области. Следствием обнаружены и изъяты мобильные телефоны, пластиковые карты, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. "Противоправная деятельность выявлена в результате оперативных мероприятий, проведенных следователями следственного управления по Юго-Западному административному округу ГСУ СК России по городу Москве совместно с сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮЗАО при силовой поддержке Росгвардии города Москвы. В отношении шести фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, троим соучастникам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, один обвиняемый помещен под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается", - сказала Иванова.

На территории России с 1 июля 2009 года запрещена деятельность по организации и проведению азартных игр вне законодательно установленных игорных зон.