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В Ростовской области возбудили дело против первого замглавы дирекции по реконструкции ж/д

По данным следствия, он принял у подрядчика фактически невыполненные работы, размер ущерба составил 1,5 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель начальника Ростовской группы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя начальника Ростовской группы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта - обособленного структурного подразделения Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с февраля по декабрь 2018 года подозреваемый контролировал строительные работы на объекте "Комплексная реконструкция участка им. М. Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская", однако, зная, что работы по содержанию и восстановлению автомобильных дорог, предусмотренные договором, не выполнены, подписал акты выполненных работ. "Кроме того, он дал указание подчиненным сотрудникам подписать документы, тем самым принял у подрядчика фактически невыполненные работы, что послужило перечислению подрядчику бюджетных средств на сумму более 1,5 млрд рублей", - отметили в СК.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Теги
РоссияРостовская область
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