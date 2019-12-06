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Суд приговорил Егора Жукова к трем годам условно за призывы к экстремизму

Также ему на два года запретили заниматься администрированием сайтов
Егор Жуков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Егор Жуков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Кунцевский суд Москвы приговорил к трем годам условного срока студента ВШЭ, блогера Егора Жукова за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил признать Жукова виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ и назначить ему наказания сроком на три года условно", - огласила решение судья Светлана Ухналева.

Суд при вынесении приговора применил статью 73 УК РФ ("Условное осуждение"). Срок домашнего ареста зачли в отбывание наказания.

Кроме того, суд запретил Жукову вести свой блог на YouTube. "Суд постановид на два года запретить администрирование сайтов в сети Интернет", - огласила приговор судья.

Приговор участникам несанкцианированных акций

На приговор в суд пришли актриса Чулпан Хаматова, рэпер Оксимирон, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, журналисты, несколько сотен человек.

Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 121 УК РФ). Через месяц по ходатайству следствия переведен под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря. Позднее СК данное обвинение снял и предъявил новое - в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для обвинения Жукова стали ролики, опубликованные в YouTube. Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, обвинение против Жукова основывается на экспертизе, сделанной экспертом ФСБ РФ Александром Коршиковым. Он признал, что не нашел в словах Жукова прямых призывов к насилию, однако по определенным словосочетаниям сделал вывод, что блогер в своих выступлениях подталкивал аудиторию к насильственным действиям. Прокурор потребовал приговорить Жукова к четырем годам колонии общего режима.

В приговоре суда также сказано, что, несмотря на позицию обвиняемого, вина Жукова доказывается протоколами обыска, осмотра предметов, показаниями экспертов.

"Эксперт Коршиков пришел к выводу, что Жуков призывал к насильственному свержению конституционного строя. Суд признает данные доказательства допустимыми", - говорится в приговоре.

Московские суды в пятницу огласят сразу также приговоры по резонансным делам участников несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы Никите Чирцову, Владимиру Емельянову и Павлу Новикову.

В новость была внесена правка (10:43 мск) - передается с уточнением в цитате, верно - ч. 2 ст. 280 УК РФ

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Россия
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Суд в Москве признал виновным участника акции 27 июля Чирцова в нападении на полицейского
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