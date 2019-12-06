Источник: суд арестовал имущество и счета экс-замглавы ПФР Иванова на сумму 70 млн рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество, денежные счета и недвижимость, принадлежащие бывшему заместителю главы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексею Иванову, признавшему вину в получении взятки в крупном размере. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, общая сумма арестованного имущества составляет порядка 70 млн рублей.

"Басманный суд наложил арест на три квартиры в Москве и Подмосковье, загородный дом и земельный участок в Подмосковье, а также на банковские счета Иванова и его близких родственников для обеспечительных мер в рамках уголовного дела о получении взятки. Рыночная стоимость арестованного имущества составляет порядка 70 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, суд также арестовал имущество второго фигуранта дела, директора департамента по работе с госструктурами ООО "Техносерв менеджмент" Алексея Копейкина - предполагаемого посредника в даче взятки бывшему замглавы ПФР.

Суть обвинений

Иванову вменяется преступление по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), признавшему вину Копейкину - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере"). Санкция вменяемой Иванову статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет колонии со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Иванов и Копейкин были арестованы 12 июля. Басманный суд продлил им срок ареста до начала марта.

"Постановлением Басманного районного суда обвиняемым продлен срок содержания под стражей до 9 марта 2020 года, в удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения на домашний арест отказано", - уточнили в пресс-службе суда. Прокуратура в ходе рассмотрения ходатайства следствия снова настаивала на изменении Иванову меры пресечения на домашний арест в связи с признанием им своей вины и раскаянием, а в отношении Копейкина надзорное ведомство попросило суд продлить срок ареста.

Согласно материалам дела, неустановленные лица за общее покровительство ежемесячно в течение двух лет отправляли на счет в Промсвязьбанке Копейкину по 200 тыс. рублей, а он пересылал их Иванову.

20 августа премьер-министр Дмитрий Медведев уволил Иванова в связи с утратой доверия.